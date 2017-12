Coco Beach: Le collectif de Défense du domaine public maritime demande la fermeture administrative

Suite au contrôle des forces de l'ordre samedi dernier au Coco Beach et la saisie de 300kg de denrées impropres à la consommation, le Collectif de Défense du Domaine Public Maritime s’inquiète de voir le restaurant préparer une grosse soirée dans le cadre des festivités du 20 décembre.



"Nous interpellons dans un premier temps le Directeur de l'ARS sur le trouble du voisinage en raison des nuisances sonores, dans un second temps, nous interpellerons la DSV sur le risque sanitaire dû à la viande avariée, enfin, nous interpellerons de nouveau la DEAL pour défaut de permis de construire" déclare le collectif.



"Nous ne pouvons nous contenter des dispositions annoncées dans la presse par la nécessité d’une mise aux normes de l’établissement et la présentation de l’étude d’impact qui n’est pas conforme", conclut le collectif, qui demande un "signe fort" des autorités.