Cocaïne: Deux mules en garde à vue à Malartic

L'information avait été révélée hier par nos confrères de La 1ère. Deux jeunes femmes, originaires de Paris et de sa banlieue, ont été interpellées samedi à l'aéroport Roland-Garros avec de la cocaïne cachée dans leurs parties génitales. Elles sont actuellement entendues au commissariat Malartic.



Les deux mules transportait pas moins de 270 grammes de poudre d'une valeur comprise entre 16 000 et 30 000 euros, ont été recrutées sur Snapchat précise le Journal de l'île dans son édition du jour.



En attendant d'être jugées, leurs gardes à vue ont été prolongées et une information judiciaire devrait être ouverte d'ici à mercredi, ajoute le média.