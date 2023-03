CoSIE - Comité Stratégique pour l’Internationalisation des Entreprises

Ce jeudi 23 mars, Pascal PLANTE, Conseiller Régional à l’Internationalisation, était au MOCA à Montgaillard à Saint-Denis, dans le cadre du CoSIE.



« Avec le CoSIE, qui d’ailleurs est une première en France, il s’agit de réunir l’ensemble des acteurs pour travailler ensemble et rendre ainsi visible et lisible la démarche d’internationalisation des entreprises réunionnaises. C’est donc une journée d’échanges et de débats afin de nous rendre collectivement plus forts et cohérents dans la démarche à l’extérieur. » Pascal PLANTE, Conseiller Régional à l’Internationalisation



« Le 1er CoSIE nous a permis de posé un diagnostic partagé avec l’ensemble des acteurs. Nous nous inscrivons dans une ambition forte au profit de l’internationalisation des entreprises. Il s’agit donc de travailler sur une feuille de route commune autour de 3 axes, la stratégie, la gouvernance et les outils à utiliser. » Nathalie INFANTE, SGAR, Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales, Préfecture



Toutes les photos