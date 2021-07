A la Une . Cluster géant : 78 cas de Covid recensés dans une discothèque

78 cas de Covid-19 ont été identifiés parmi des personnes ayant fréquenté "The Room", une discothèque du centre de Lille, entre le 13 et la 17 juillet. Les personnes testées positives ont été "invitées à un isolement strict de 10 jours". Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 à 11:02

Le 9 juillet dernier et après de longs mois de fermeture, les discothèques étaient enfin autorisées à reprendre leurs activités, à condition de respecter un protocole strict.



The Room, une discothèque de Lille, a non seulement respecté ces conditions mais en a même fait plus que demandé. Elle avait par exemple mis en place un partenariat avec une pharmacie pour tester les clients avant leur entrée, en plus de contrôler les pass sanitaire et d’exiger les masques dans la file d’attente.



Cela n’a pas suffi à éviter la contamination massive du covid-19, puis que dans la nuit de lundi à mardi, un employé qui a développé les symptômes de la maladie s’est révélé positif, tandis qu’un client a alerté la direction le mardi.



Grâce au cahier de suivi, l’Agence régionale de la santé a pu contacter les clients concernés qui ont dû se faire tester. Hier, elle a annoncé 78 cas de coronavirus détectés et appelé tous les centaines de clients qui ont fréquenté cette discothèque entre le 13 et le 17 juillet à se faire dépister au plus vite.



"Le contact tracing réalisé par l’assurance maladie et l’ARS à partir des 6 cas initialement déclarés a ainsi mis en évidence une chaîne de contamination rapide, considérant à la fois le nombre important de personnes ayant participé à ces soirées (300 à 400 personnes exposées chacun des soirs) et le contexte festif inhérent à ce type d’établissement", précise le communiqué.



A noter que parmi les cas positifs on relève au moins deux personnes entièrement vaccinées.



A ce jour, aucun n'aurait développé une forme grave. Essentiellement des maux de tête et de la fièvre.



L'ARS "rappelle notamment aux exploitants des lieux festifs l’importance de l’aération des locaux".







Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité