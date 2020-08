A la Une . Cluster de Covid-19 à St-Denis : 16 nouveaux cas confirmés au sein du foyer

L'ARs et la préfecture font le point sur le cluster identifié hier le 11 août 2020. Pour rappel, 9 personnes issues de plusieurs familles ont été testées positives au Covid-19. Une contamination suite à un événement familial. L'ARS et la Préfecture nous apprennent ce mercredi que le cluster se trouve à Saint-Denis. 16 nouvelles personnes parmi les contacts de ce cluster ont été confirmées positives. Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 12 Août 2020 à 18:46 | Lu 3427 fois

Coronavirus COVID-19 à La Réunion : 32 nouveaux cas confirmés ce mercredi

Dés hier, 9 personnes issues de plusieurs familles parmi les 100 contacts avaient été testées positives, dont une personne est hospitalisée au CHU. Depuis hier soir, 16 nouvelles personnes parmi les contacts de ce cluster ont été confirmées positives. Parmi les cas positifs déjà confirmés, on recense un agent d'une mairie annexe de Saint Denis et un animateur de centre aéré.

Une procédure spécifique de contact tracing autour de ces 2 personnes a également été engagée et a permis d'identifier les contacts suivants

10 employés de mairie annexe (collègues de travail),

10 animateurs

les familles des 41 enfants ayant fréquenté le centre aéré pendant la période de contagiosité

Ces personnes ont été immédiatement contactées pour les informer des mesures strictes à respecter :

obligation de se faire tester le jeudi 13 août (correspondant à un test fait 7 jours après l'exposition au risque),

confinement strict à domicile pendant 14 jours,

respect des gestes barrières

Des opérations de dépistage ciblées pour toutes les personnes contacts issues de ce cluster auront lieu le 13 et 14 août. Elles seront organisées conjointement par l'ARS et la commune de Saint-Denis, avec la contribution des laboratoires.





La préfecture, l'ARS et la commune de Saint Denis continuent à en appeler à la responsabilité individuelle dans l'application stricte des gestes barrière notamment lors de tout type de rassemblement et d'évènements collectifs : distanciation sociale, port du masque, lavage des mains.

Les efforts engagés par les autorités et les Réunionnais doivent se poursuivre ; le coronavirus circule sur le territoire.



En complément, les autorités rappellent qu'il est fortement préconisé aux voyageurs en provenance de métropole de respecter le principe de septaine. A l'issu d'un test réalisé 7 jours après leur arrivée, les voyageurs en provenance de métropole peuvent rompre cet isolement à domicile. Le port du masque est vivement conseillé et obligatoire dans les espaces publics.









RAPPEL DES RECOMMANDATIONS



Appeler immédiatement un médecin dès l'apparition des symptômes (pour un rendez-vous ou une téléconsultation) pour vous faire prescrire un test virologique.



