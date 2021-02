Cluster à St-Louis : Nouvelle dotation de 20.000 masques livrée aux agents la semaine prochaine

Pas de masque, de Plexiglas ni de gel hydro-alcoolique a dénoncé de manière anonyme un agent de la mairie. Plusieurs cas ont été détectés parmi le personnel de la ville. "Un secret de polichinelle", commente la mairie, "le virus circule au sein de la population, les agents en font partie".



"Depuis la fin du confinement et jusqu’à récemment nous avons fait entrer en mairie 150.000 masques". Suite à un marché en groupement passé par la CIVIS "pour des masques de meilleure qualité et un meilleur prix", 20.000 masques ont été commandés. Des masques lavables 10 fois avec double filtration. "Au mois de novembre, une dotation de 10 masques par agent a été distribuée pour couvrir 10 à 12 semaines. Une nouvelle dotation arrivera la semaine prochaine. À aucun moment, un agent n’a pu dire qu’il a manqué de masque", s’insurge la mairie d’autant que le stock actuel dont dispose la collectivité compte 1.500 masques. "Nous ne sommes pas inquiets en ce qui concerne la réglementation mais davantage sur la bonne utilisation des masques", lance la collectivité.



De même pour les gels ou les solutions hydro-alcooliques. Ce vendredi, une livraison de 200 litres est prévue.



Pour les Plexiglas, seuls les services grand public en sont munis. "L’idée n’est pas d’en mettre dans chaque bureau", indique la mairie qui rappelle qu’elle suit le protocole établi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).