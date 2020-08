La grande Une Cluster à St-Denis : Les personnes contact dépistées ces jeudi et vendredi

L'ARS et la ville de Saint-Denis organisent les 13 et 14 août une campagne de dépistage ciblé, afin de circonscrire la propagation du Covid-19 suite à la découverte d'un cluster. Par B.A - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 10:21 | Lu 1054 fois

Un "cluster" de Covid-19, ou foyer, a été repéré avant-hier à Saint-Denis, un malade est d'ores et déjà hospitalisé, sur les 9 cas positifs découverts mardi. Une personne Covid+ s'est rendue, selon nos informations, à une fête de mariage, à laquelle participaient plusieurs familles. Plus d'une centaine de personnes-contact ont été identifiées. Dès hier mercredi, 16 nouveaux cas positifs étaient recensés parmi les contacts de ce cluster.



L'un d'entre eux, employé de mairie annexe, pourrait avoir contaminé 10 de ses collègues, et un autre, animateur de centre aéré, pourrait avoir contaminé pas moins de 41 enfants confiés à sa garde, soit 41 familles, qui deviennent à leur tour des contaminateurs potentiels.



Pour tenter de circonscrire la propagation, qui pourrait s'enflammer telle une trainée de poudre, les personnes contact doivent respecter une quarantaine stricte durant 14 jours. Ils auront de plus l'obligation de se faire tester aujourd'hui ou demain, une campagne ciblée étant organisée par l'ARS et la ville de Saint-Denis, en collaboration avec des laboratoires privés.



On se souvient qu'un rassemblement à caractère religieux avait, début mars à Mulhouse, contaminé une centaine de personnes, et avait lourdement participé de la situation calamiteuse dans l'Est de la France. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits jusqu'à la fin du mois d'octobre, mais il semble qu'un simple mariage puisse s'avérer potentiellement ravageur, aussi le port du masque et le respect de la distanciation physique sont-ils plus que jamais nécessaires.





