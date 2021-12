Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Club des Nageurs de Saint-Leu : des performances exceptionnelles !

C’est un départ fulgurant pour le Club des Nageurs de Saint-Leu, tout juste créé cette année. A peine quelques mois d’existence et déjà de nombreuses médailles pour les nageurs saint-leusiens ! Aux “Interclubs”, unique compétition par équipe de la saison, les messieurs obtiennent la seconde place au niveau régional sur 147 équipes représentées. Un résultat qui permet à l’équipe Messieurs de se classer à la 66ème place au niveau national sur un total de 1079 équipes. Quant aux Dames, elles obtiennent la 3ème place sur 13 équipes et se hissent ainsi à la 148ème place au niveau national sur 953 équipes.



Les Jeunes en force



Lors du Trophée AVENIR qui s’est tenu à Saint-André les 27 et 28 novembre dernier, Mahé DELBOS-RAFAI remporte le Trophée 4 nages ainsi que le Trophée du nageur complet. Les 27 et 28 novembre dernier, les Championnats de La Réunion ont vu s’illustrer Hourya et Ridwane JULIE. Ridwane obtient la seconde place sur le 200m papillon et décroche par la même occasion sa qualification pour les Championnat de France Jeunes. Hourya décroche elle aussi sa qualification aux Championnats de France Jeunes sur le 50m papillon.



5 titres de Champions de La Réunion



Emma MOREL



Championne de La Réunion au 200m Nage Libre

Championne de La Réunion au 100m Papillon

Alexandre DALLENBACH



Champion de La Réunion au 1500m Nage Libre

Jean-Baptiste BERNET



Champion de La Réunion au 100m Dos

Champion de La Réunion au 200m Papillon

ZOOM sur les nageurs qualifiés pour les compétitions nationales et internationales



Emma MOREL, qualifiée pour les prochains Championnats de France Elite du 9 au 12 décembre à Montpellier

C’est la marraine du club ! Emma a été plusieurs fois médaillée aux Championnats de France ces six dernières années. Son palmarès foisonne aussi de records et de titres nationaux et même d’une sélection aux Jeux des îles de l’Océan Indien. Après sa belle performance régionale, elle représentera fièrement Saint-Leu aux Championnats de France à Montpellier du 9 au 12 décembre prochain. Allez Emma !



Hourya et Ridwane JULIE qualifiés pour les Championnats de France Jeunes du 18 au 22 décembre



Mathieu BACHMANN, nageur franco-seychellois qualifié pour les Championnats du monde à Abu Dhabi du 16 au 21 décembre Nos jeunes pousses, frère et soeur, obtiennent leur qualification pour les prochains Championnats de France Jeunes. Un excellent moyen d’engranger de l’expérience et de se confronter aux meilleurs Jeunes au niveau national tout en portant haut les couleurs de leur club et de la Ville de Saint-Leu.

Il est entraîneur au club et participe à un très grand rendez-vous international, les Championnats du monde du 16 au 21 décembre prochain. Rien que ça ! Certes, Mathieu BACHMANN nagera sous les couleurs Seychelloises mais il aura à cœur de ramener une belle performance dans l’escarcelle de son club Saint-Leusien. C’est tout ce qu’on lui souhaite !





