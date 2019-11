Clôture des ateliers « Bien vivre son âge » à Carosse

Déployé cette année, le dispositif « Bien vivre son âge » a été plébiscité par les membres des clubs de la troisième jeunesse et les seniors de Saint-Paul qui ont pu bénéficier des ateliers dispensés tout au long de l’année par des intervenants.



À la Maison Pour Tous de Carosse, le mercredi 27 novembre 2019, ce sont plus de 30 personnes qui se sont retrouvées autour des ateliers de sophrologie, d’aromathérapie et de confection de gâteaux.



Sous la houlette des agents du Centre communal d’action sociale et de la Maison de Santé de la Saline, nos aînés ont même pu s’initier au photo-box avec une bonne dose de rire. Ces moments de retrouvailles sont l’occasion pour les seniors de rompre l’isolement mais aussi et surtout une façon de se maintenir en bonne santé grâce aux conseils prodigués par les professionnels.