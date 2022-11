Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Clôture de la Conférence des Présidents des RUP à Bruxelles





La 27e Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques s’est achevée ce mercredi 16 novembre 2022 au Parlement européen, à Bruxelles.



Dans le prolongement de la déclaration finale des Présidents adoptée le mardi 15 novembre, la Conférence s’est poursuivie avec la participation des parlementaires européens, et avec la session partenariale, en présence de la Commissaire à la Cohésion et aux Réformes, Elisa Ferreira, du Ministre français chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco et des représentants des gouvernements espagnol et portugais.



À cette occasion, la Présidente du Conseil régional, Huguette Bello, a pu échanger avec Elisa Ferreira concernant le programme FEDER pour La Réunion qui vient d’être formellement approuvé par la Commission européenne et qui représente 1,2 milliard d’euros.

L’ensemble des députés européens qui sont intervenus a noté combien la prise en compte de la situation des RUP était une préoccupation constante, à tous les niveaux des politiques européennes, dans l’esprit et la lettre de l’article 349 du Traité.

L’importance de l’article 349 a été souligné par tous les participants, le Président Letchimy plaidant pour un “paquet législatif“ dans ce sens.



Le Ministre délégué chargé des Outre-Mer, Jean-François Carenco a annoncé l’intention du gouvernement de réaliser un audit sur la mise en œuvre de cet article dans l’objectif d’optimisation de son application.



Le Président de la Commission du développement régional, Younous Omarjee, a souligné que la politique en faveur des RUP était inséparable du renforcement de la politique de cohésion à l’échelle européenne.



La Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes, Elisa Ferreira, a rappelé l’importance de la communication de la Commission européenne publiée en mai dernier et a souligné toutes les potentialités que présentent les RUP dans des secteurs stratégiques et d’importance pour l’Europe : les énergies renouvelables, le numérique, la biodiversité, la politique maritime... Elle a dit son optimisme en affirmant sa conviction d’un “avenir brillant“ pour les RUP. La Présidente du Conseil régional de La Réunion, Huguette Bello a rappelé les enjeux auxquels les RUP, et La Réunion, étaient confrontés, notamment dans le contexte de crise et des mutations en cours. Comme l’ensemble de ses collègues, elle a plaidé pour une approche sur-mesure pour chaque RUP et pour que l’article 349 “prenne sa place, toute sa place, dans les politiques européennes“.

​



Télécharger le discours de Madame Huguette BELLO

La conférence s’est achevée par la passation de la Présidence de la Conférence des RUP au Président du Gouvernement des Canaries, Ángel Victor Torres, qui prend donc pour un an le relais du Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, Serge Letchimy.

Cohésion renforcée autour des RUPLa 27e Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques s’est achevée ce mercredi 16 novembre 2022 au Parlement européen, à Bruxelles.Dans le prolongement de la déclaration finale des Présidents adoptée le mardi 15 novembre, la Conférence s’est poursuivie avec la participation des parlementaires européens, et avec la session partenariale, en présence de la Commissaire à la Cohésion et aux Réformes, Elisa Ferreira, du Ministre français chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco et des représentants des gouvernements espagnol et portugais.À cette occasion, la Présidente du Conseil régional, Huguette Bello, a pu échanger avec Elisa Ferreira concernant le programme FEDER pour La Réunion qui vient d’être formellement approuvé par la Commission européenne et qui représente 1,2 milliard d’euros.L’ensemble des députés européens qui sont intervenus a noté combien la prise en compte de la situation des RUP était une préoccupation constante, à tous les niveaux des politiques européennes, dans l’esprit et la lettre de l’article 349 du Traité.L’importance de l’article 349 a été souligné par tous les participants, le Président Letchimy plaidant pour un “paquet législatif“ dans ce sens.Le Ministre délégué chargé des Outre-Mer, Jean-François Carenco a annoncé l’intention du gouvernement de réaliser un audit sur la mise en œuvre de cet article dans l’objectif d’optimisation de son application.Le Président de la Commission du développement régional, Younous Omarjee, a souligné que la politique en faveur des RUP était inséparable du renforcement de la politique de cohésion à l’échelle européenne.La Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes, Elisa Ferreira, a rappelé l’importance de la communication de la Commission européenne publiée en mai dernier et a souligné toutes les potentialités que présentent les RUP dans des secteurs stratégiques et d’importance pour l’Europe : les énergies renouvelables, le numérique, la biodiversité, la politique maritime... Elle a dit son optimisme en affirmant sa conviction d’un “avenir brillant“ pour les RUP. La Présidente du Conseil régional de La Réunion, Huguette Bello a rappelé les enjeux auxquels les RUP, et La Réunion, étaient confrontés, notamment dans le contexte de crise et des mutations en cours. Comme l’ensemble de ses collègues, elle a plaidé pour une approche sur-mesure pour chaque RUP et pour que l’article 349 “prenne sa place, toute sa place, dans les politiques européennes“.La conférence s’est achevée par la passation de la Présidence de la Conférence des RUP au Président du Gouvernement des Canaries, Ángel Victor Torres, qui prend donc pour un an le relais du Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, Serge Letchimy.





Dans la même rubrique : < > La Commissaire européenne à la Cohésion et aux Réformes adresse ses félicitations à La Réunion et à Huguette Bello Le programme FEDER FSE + 2021-2027 formellement approuvé par la Commission européenne