Clomid : L’ANSM met en garde contre un risque de cécité pour les femmes

Le Clomid (à base de citrate de clomifène) est utilisé afin de stimuler l’ovulation. Prescrit à des femmes souffrantes de problème de fécondité, il pourrait présenter un risque majeur pour ses utilisatrices. D’après des dernières études, des cas de problème de la vision seraient remonter de la part de certaines femmes, note l’ANSM (agence nationale de la sécurité du médicament).



“Des données de sécurité récentes mettent en évidence de nouveaux effets visuels. Ceux-ci peuvent, dans certains cas, conduire à une cécité partielle ou totale qui ne se résorbe pas toujours après l’arrêt du traitement. Aucun facteur de risque précis n’est identifié mais une durée d’utilisation et un dosage supérieurs aux recommandations ont été rapportés dans quelques cas”, écrit l’agence de contrôle.



Désormais, des “antécédents de troubles visuels associés à l’utilisation de Clomid (cycle de traitement précédent ou actuel)” , est une “contre-indication”.



Aujourd’hui, on estime que près de 47.000 femmes prennent ce traitement. En cas de trouble de la vision, vous devez stopper votre traitement et consulter un médecin. Ce dernier pourra vous proposer une prescription pour un examen ophtalmologique complet, avant d’envisager un nouveau traitement.