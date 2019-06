Clôture de la 8e édition de l’Université rurale de l'Océan Indien

Après une semaine d’ateliers et de visites de terrains, la 8ème Université rurale de l’océan Indien (UROI), s’est achevée hier, jeudi 20 juin 2019, à Rodrigues. Mayotte y était représentée par une forte délégation, menée par le 4ème vice-président du Conseil départemental, Issa Abdou, la Délégation de Mayotte à La Réunion, la DRTM, le CDTM, et la CAPAM.



Placée sous le thème "La ruralité comme source d’authenticité et atout pour le développement touristique", cette 8ème édition a fait émerger l’importance de considérer la ruralité sous sa dimension humaine et préserver le tourisme authentique. Ces 4 journées de travaux, ont mis en avant la nécessité de prendre en compte l’aménagement de nos territoires.