La grande Une Clinique Bethesda : Le patient suspecté d'être à l'origine du feu placé en psychiatrie

La procureure de la République Caroline Calbo revient sur les évènements qui ont causé un drame à la clinique Bethesda la nuit dernière. Une enquête pour destruction volontaire par incendie et homicides involontaires est ouverte. Le patient de la chambre d’où sont parties les flammes a lui été hospitalisé en psychiatrie.

Par GD - Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 à 18:53

Le communiqué de la procureure Caroline Calbo:



Le 12 novembre 2022, à la clinique Bethesda à Saint-Pierre vers 19h50, un incendie se déclarait dans la chambre d'un patient au rez-de-chaussée d'une aile du bâtiment. Les soignants appelaient immédiatement les pompiers. Les services de police de Saint-Pierre qui intervenaient en premier, cassaient les vitres, commençaient à maîtriser l'incendie et évacuaient les premiers patients pour les mettre en sécurité, en attendant l'arrivée des pompiers.



Les corps sans vie de 2 patientes, âgées de 72 et 87 ans, étaient évacués de la chambre en face de celle du départ de feu.

Une enquête judiciaire était ouverte pour destruction volontaire par incendie et homicides involontaires, et confiée au service de police judiciaire du commissariat de Saint-Pierre.



La procureure de la République de Saint-Pierre se déplaçait sur les lieux, rejointe par la médecin légiste.



Les constatations sur les lieux et les auditions des personnels de la clinique ont été réalisées ce jour par les officiers de police judiciaire. Les autopsies seront réalisées demain.



Le patient de la première chambre incendiée, évacué au CHU en urgence relative suite à intoxication aux fumées, a été hospitalisé en psychiatrie durant la nuit. Il n'a pas encore été entendu par les enquêteurs.



L'enquête judiciaire se poursuit.