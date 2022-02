Clinifutur va construire une clinique de proximité à Mayotte

Une clinique de proximité devrait voir le jour à Mayotte dans quelques années. Un représentant du groupe, qui possède plusieurs établissements à La Réunion, a été reçu vendredi par la mairie de Chirongui. C’est sur sa commune que devrait sortir de terre une clinique dédiée aux consultations et hospitalisations en médecine générale, cardiologie, cancérologie et radiothérapie, annonce Les Nouvelles de Mayotte.



Le représentant du groupe a expliqué que Clinifutur est habitué à accueillir des patients mahorais à La Réunion et que, de ce fait, l’idée a germé qu’il valait mieux offrir aux Mahorais une prise en charge dans leur département.



Le démarrage de l'activité de soins s’effectuera avec un roulement de spécialistes d’une équipe mobile et d’une équipe sédentaire. Les praticiens seront encouragés à rester sur place car des logements sont prévus pour eux sur le site, écrit Les Nouvelles de Mayotte.



Le groupe de santé étendra ainsi sa présence à Mayotte puisqu’il possède déjà le centre de dialyse Maydia ouvert depuis 2012. Il est composé de trois antennes : la première est située dans le Centre Hospitalier de Mayotte, la seconde est une unité de dialyse médicalisée située à Chirongui et la dernière est située à Kaweni.