A la Une . Climat : Les huit dernières années sont les chaudes jamais enregistrées

Selon Copernicus, le programme européen sur le changement climatique qui a publié ce mardi un rapport, 2022 a été une année d'extrêmes climatiques marquée par des températures record et des concentrations croissantes de gaz à effet de serre. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 à 08:03

Selon Copernicus, le programme européen sur le changement climatique, 2022 a été l'année des extrêmes climatiques. Des records de chaleur ont été battus alors que les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Elles dépassent toutes de plus d'un degré les températures de référence de l'ère pré industrielle, entre 1850-1900.



L'Europe occidentale, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, la Chine, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Nord-Ouest et la Corne de l'Afrique ont ont connu l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les températures étaient supérieures de plus de 2°C à la moyenne de la période de référence 1991-2020 dans certaines parties du centre-nord de la Sibérie et le long de la péninsule antarctique, insiste le rapport.

L'année 2022 a aussi été marquée par des vagues de chaleur prolongées et intenses sur l'ouest et le nord de l'Europe. Une chaleur qui, combinée à de faibles précipitations, a provoqué des sécheresses majeures. Les données de l'étude confirment celles de l'ONU, selon lesquelles les températures européennes augmentent deux fois plus vite que la moyenne mondiale au cours des trente dernières années.



Les gaz à effet de serre poursuivent leur augmentation en 2022 pendant que les deux régions polaires connaissent des épisodes de températures record comme à la station Vostok en Antarticque où la température signalée a atteint -17.7°C, la plus chaude mesurée en 65 ans. En février 2022, la banquise a atteint sont étendue minimale, rapportent nos confrères de Radio France.



Les auteurs de l'étude préconisent d'agir pour limiter les réchauffement climatique en dessous de 2°C, conformément aux engagements pris lors de l'Accord de Paris.