Climat : La France va-t-elle devoir réduire son cheptel de bovins ?

Faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, voilà l’idée qu’ont les Sages de la Cour des comptes derrière la tête quand ils demandent à l’Etat de réduire la taille du cheptel bovin français. Aujourd’hui, la France compte pas loin de 17 millions de têtes, soit le deuxième cheptel de l’Union européenne.



Si la baisse a déjà commencé depuis une décennie (-10%), la cour des comptes affirme que “cette diminution reste subie et ne fait pas l'objet d'un véritable pilotage par l'Etat, au détriment des exploitants”. Ainsi, la Cour des comptes demande une vraie stratégie nationale, afin de faire atteindre 15 millions de têtes en 2035, et 13,5 millions d’ici 2050.



Une décision qui ne devrait pas remettre en cause la souveraineté alimentaire du pays, si les Français respectent les quantités conseillées par les autorités de santé (500g maximum par semaine, et par personne).



La Cour des comptes demande donc de "mieux accompagner les éleveurs les plus en difficulté" afin qu'ils puissent "se réorienter vers d'autres systèmes de production ou changer d'orientation professionnelle". En 2019, le coût des dispositifs d’aides aux éleveurs atteignait les 4,3 milliards d’euros.