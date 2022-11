La grande Une Climat : L'IRD présente un calculateur pour mieux gérer les puits de carbone

Fruit d'une collaboration avec des chercheurs rodriguais et malgaches, cet outil vise à identifier la capacité d'un milieu à capter le carbone en fonction de l'usage qu'on en fait. Accessible sur internet, cet outil doit permettre de mieux gérer les terres sur le long terme, alors qu'un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre provient de l'agriculture. Par Maxime Bonnet - Publié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 13:07

Baptisé SeqCOI (Séquestration du Carbone dans les territoires des Iles de l’Océan Indien), cet outil, developpé par l'IRD (Institut de recherche pour le développement), compile des données récupérées à Madagascar, La Réunion et Rodrigues. L'objectif est de mieux identifier les puits de carbone d'un territoire et ainsi de simuler les changements de rejet de gaz à effet de serre en cas de modification du territoire. Ainsi, on peut simuler la coupe d'une forêt ou le reboisage d'une zone, du passage de la culture de la canne à du maraîchage ainsi que l'impact de l'urbanisation.

Une douzaine de chercheurs mobilisés pendant 18 mois



Lancé en juillet 2021, le projet arrive dans sa dernière phase avec la finalisation de l'outil en ligne, afin de produire des cartes accessibles aux utilisateurs. "Nous voulions également former des chercheurs "juniors", afin qu'ils puissent s'emparer de l'outil et le répliquer ailleurs. Si ce projet concernait l'océan Indien, l'outil intéresse déjà d'autres DROM", explique Alain Albrecht, directeur de recherche à l'IRD et coordinateur du projet.



"Nous avons à La Réunion des sols volcaniques qui captent beaucoup de carbone, nous devons donc être attentifs à ne pas le relâcher car sinon nous allons contribuer encore plus au réchauffement climatique", poursuit le chercheur.



L'objectif est désormais d'étendre cette méthode à d'autres territoires, mais pour cela il faut commencer à rassembler les données nécessaires. Celles utilisées par le projet SeqCOI ont été amassées sur plus de vingt ans à La Réunion.