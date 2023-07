A la Une . Climat : L'Homme responsable de "l'ère de l'ébullition mondiale"

Depuis plusieurs semaines, des fortes chaleurs et canicules frappent l'Europe du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique du Nord, le Sud des Etats-Unis et une partie de la Chine. Des conditions probablement "sans précédent" sur des milliers d'années et qui ne sont qu'un "avant-goût" de l'avenir. Par NP - Publié le Lundi 31 Juillet 2023 à 06:40

Si à La Réunion, l’hiver austral suit son cours, les fortes chaleurs et les canicules enregistrées dans l'Hexagone et à travers le monde ces dernières semaines ne sont pas le fruit du hasard, mais bien le fruit de l’activité humaine.



L'ONU prévient déjà, juillet sera le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. "Nous n'avons pas besoin d'attendre la fin du mois pour le savoir", a déclaré le secrétaire général des Nations-Unies, António Guterres, lors d'une conférence de presse. Le mois de juillet devrait, "à moins d'un mini âge de glace dans les prochains jours”, exploser tous les records, a-t-il déploré.



Les causes de ces températures particulièrement élevées sont connues. "Pour les scientifiques, c'est sans équivoque : les humains sont responsables", a souligné le secrétaire général de l’ONU, ajoutant que "la seule surprise est la vitesse du changement".

"Les dirigeants doivent diriger"



L’accélération du phénomène est telle que l’ONU ne parle plus de réchauffement climatique, mais d'ébullition mondiale : "Le changement climatique est là. Il est terrifiant. Et c'est juste le début. L'ère du réchauffement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition mondiale", a alerté Antonio Guterres, qui appelle à l’action des pays développés.



"Nous pouvons encore empêcher le pire. Mais pour cela, nous devons transformer une année de chaleur ardente en une année d'ambition ardente", a-t-il assuré, avant de poursuivre : "Les dirigeants doivent diriger. Assez d'hésitation. Assez d'excuses. Assez d'attente que les autres bougent en premier".



Alors qu’il accueillera un sommet pour l'ambition climatique en septembre prochain à New York, l’ONU, au travers de son secrétaire général, en appelle à la responsabilité des dirigeants : "L'air est irrespirable, la chaleur est insoutenable. Et les niveaux de profits des énergies fossiles et l'inaction climatique sont inacceptables", a-t-il souligné.