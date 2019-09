Climat: Des transporteurs réunionnais s'engagent à réduire leurs émissions de CO2

Le secteur des transports représente près de 64,5% de la consommation d'énergie finale à La Réunion. Une consommation génératrice de gaz à effet de serre dont la réduction apparaît plus que jamais primordiale.



"Nous sommes dans une phase de réchauffement accéléré, il faut réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre), et notamment de CO2", met en effet en garde Jean-Marc Bordage, le directeur de l’Ademe. "À La Réunion, sur les 4 millions de tonnes émises chaque année, 2 millions viennent des transports". S'il revient à tout un chacun de multiplier ses efforts - la plus grande part de la pollution provenant de la voiture individuelle - les transporteurs apparaissent comme des acteurs clés de cette réduction.



Ainsi ce jeudi, quatre sociétés de transport routier de marchandises et de voyageurs se sont engagées dans le programme EVE (Engagement Volontaires pour l'Environnement) en signant la charte "Objectif CO2".



L'éco-conduite pour réduire la consommation de carburant



Sur la base du volontariat, les entreprises s'engagent sur trois ans et sur un plan d'actions concrètes et personnalisées en vue de diminuer leur consommation de carburant, et donc leurs émissions de CO2. Autrement dit : leur contribution pour lutter contre le réchauffement climatique. Le tout accompagné par l'ADEME, qui pilote ce dispositif et la société Eco CO2, missionnée pour l'assister. "Il y a un volet d'accompagnement global et un volet d'accompagnement financier", fait savoir Jean-Marc Bordage. Au total, 12* sociétés réunionnaises sont actuellement engagées ou en cours d'engagement.



Parmi les leviers d’action permettant cette réduction : la formation des chauffeurs à l’éco-conduite (permettant d'économiser jusqu'à 10% de carburant), la maintenance, mais aussi l’achat de véhicules qui consomment moins. "Dans nos bus, on a des voyants d’alerte permettant aux conducteurs d'évaluer leur conduite", explique Mathieu Chichery, le directeur de la Semittel juste avant d'apposer sa signature au bas de la charte.



Des gains financiers perceptibles sur la durée



Source de motivation pour les entreprises, cette baisse de la consommation engendre aussi des gains financiers. "C’est vrai qu’il y a un côté économique. Sur 2 ou 3 ans, on s’y retrouvera", confirme le représentant de CITEVA. "Nous dépensons 80.000 euros en carburant, donc une économie de 10%, c’est important".



De quoi aussi redorer l’image des transporteurs, souvent pointés du doigt comme étant de gros pollueurs. "Il était important pour nos partenaires qu'on ait une démarche écologique", souligne en effet Céline Pinot, responsable QSE chez Transport Incana. Mais aussi de fédérer autour d’un objectif commun, fait-elle remarquer : "Ça permet de créer des liens dans l'entreprise, de lier l'ensemble des chauffeurs à la démarche". "On essaie de concilier enjeux économiques, sociaux et environnementaux", résume Benoît Herlemont, adjoint au Secrétaire général des affaires régionales (SGAR).



Une démarche vertueuse mais surtout nécessaire, à laquelle l'ADEME espère faire adhérer le plus grand nombre d'entreprises. À l'échelle nationale, 1400 entreprises du secteur du transport routier ont déjà adhéré depuis 2008, permettant d'éviter chaque année près de 400.000 tonnes de gaz à effet de serre. Rappelons que la France vise la neutralité carbone d'ici 2050.



* Pôle logistique Réunion, Semittel, Transports Incana, Transports Mooland, Centrale Frais, CITEVA, RVE, SPKB Sarl, SRTI, Suez RV Réunion, B.C.I, SA ORIZONS et SEMTO