A la Une .. Clery, le nouvel artiste à suivre

« Calling You », la chanson interprétée par Jevetta Steele pour le film Bagdad café, a fait le tour du monde. Ce titre en a fait rêver plus d’un, notamment avec Clery le petit prodige du label SHMevents. Présent sur tous les réseaux sociaux, il partage sa musique et ses covers puissants. Avec sa reprise de « Calling you », il débute une série de vidéos qui seront présentées prochainement. En attendant qu'il sorte ses propres chansons, Clery est un talent à suivre ! Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 14 Juin 2022 à 13:40

Clery est un jeune artiste franco-mauricien de 23 ans. Venant d'une famille entière d'artistes, c’était une évidence pour lui de faire partie du milieu musical. Bercé par la musique, il débute depuis son plus jeune âge.



Selon sa mère, à seulement dix mois "il commençait déjà à pousser la chansonnette". Pour celui qui a grandi dans la religion, la chorale et le gospel ont été des éléments très importants dans son apprentissage car c'est à l'église qu'il s'exerce au chant mais aussi aux instruments tels que le violon et le piano. A tout juste un an, il fait sa première scène devant un public.



Avec son ancien groupe d’église, nommé Alliance, il fait une tournée sur toute La Réunion mais également à l’Île Maurice.







Habitué des répertoires à voix, Cléry surprend par sa maturité artistique et vocale. On dit de lui qu’il peut aussi bien passer vocalement de Stevie Wonder à Mariah Carey, des graves aux aiguës, avec un son new soul et pop. Un vrai caméléon musical !



Cette passion grandissante l'a donc conduit à faire le conservatoire à l'âge de sept ans. Il se fait repérer par le label SHMevents en 2020 en gagnant un concours de karaoké. Il signera deux ans plus tard, son 1er contrat d’artiste avec cette société de production. Sa rencontre la même année avec la violoniste de Beyoncé, remplie de partage d’expériences, lui donne des ailes dans le milieu musical. Il travaille également avec Pascal Manglou, compositeur et directeur artistique des artistes tels que Ziskakan, Mickaël Pouvin...Habitué des répertoires à voix, Cléry surprend par sa maturité artistique et vocale. On dit de lui qu’il peut aussi bien passer vocalement de Stevie Wonder à Mariah Carey, des graves aux aiguës, avec un son new soul et pop. Un vrai caméléon musical !Voici les dates de ses prochains concerts :- Mercredi 29 juin au Leu Rikiki (Saint-Leu)- Samedi 9 juillet au Vavang'Art (Entre-Deux)Facebook: https://www.facebook.com/Clery-Officiel-112088508146500/ Instagram: https://www.instagram.com/clery_officiel/?fs=e&s=cl