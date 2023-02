Clermont-Ferrand : Une jeune femme décède en chutant d'un manège

La fête foraine de Clermont-Ferrand a été le théâtre d'un drame ce samedi. Une jeune femme, âgée de 21 ans est tombée depuis la nacelle du manège Maximum avant de s’écraser sur la cabine de l’opérateur, a révélé le journal de la Montagne.



C’est aux alentours de 17h30 que le drame s’est joué. La victime était sur le manège, accompagnée de son compagnon, quand elle a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres. L’opérateur de la cabine sur laquelle s’est écrasée la jeune femme a également été blessé et a dû être hospitalisé.



Le manège Maximum comporte un bras articulé d'une cinquantaine de mètres, auquel sont fixées des nacelles. Après le drame, l’attraction a été placée sous scellés et un périmètre de sécurité a été mis en place. Toutefois, la fête foraine située sur le site de Cristal Park poursuit ses activités.



En état de choc, le compagnon de la victime et six autres témoins de la scène ont reçu une assistance psychologique mise en place par le CHU de Clermont-Ferrand.