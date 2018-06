Clément Dubar, défonceur de paillotes, également jugé pour violences contre Téréos

Clément Dubar est connu depuis quelques mois dans l’affaire des paillotes de l’Hermitage pour avoir dégradé, avec son copain Anthony Cayambo, des restaurants de plage afin de se faire entendre. Le but : rendre les plages aux Réunionnais. Ils seront jugés devant le tribunal correctionnel le 1e octobre pour dégradation en réunion.



Mais ce Bénédictin de 27 ans n’en serait pas à son premier coup de gueule. Et de poing. Il serait également impliqué dans des faits de violences le 5 décembre dernier à Beaufonds, Saint-Benoît. Un équipe de vigiles et huissiers de Téréos était arrivée à la balance de Beaufonds, sans prévenir, pour contrôler les chargements des planteurs. Une altercation aurait éclaté. Agriculteur, Clément Dubar y aurait participé.



Une fin de campagne sucrière tendue déplorée à l’époque par le syndicat la FDSEA (Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles).



Clément Dubar devait être jugé en correctionnelle aux côtés de quatre autres prévenus, mais l’affaire a été renvoyée au 23 novembre.