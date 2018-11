Clément Dubar condamné à 5 mois de prison avec sursis

Le militant du KURR (Kolektif Union Rényoné responsab), dont le nom a surgi lors des dégradations des paillotes il y a quelques mois, devait se présenter à la barre du tribunal de Champ-Fleuri ce mardi 6 novembre.



L’agriculteur de l’Est était poursuivi dans un autre cadre que celui des paillotes. Il devait répondre de violences et menaces proférées à la balance de Beaufonds, fin 2017, au plus fort du conflit entre les planteurs et l’industriel Tereos.



Ce 5 décembre 2017, avec d’autres agriculteurs, il s’était opposé à un contrôle inopiné des agents de Tereos venus analyser la richesse de la canne sur le site de Beaufonds, ce qu’ils avaient vécu comme une provocation, en pleine manifestation de la filière canne.



Alors que l'avocat de Téréos estime que le prévenu assume manifestement les faits, il demande uniquement le remboursement des sommes dues aux dommages. La procureure de la République estime pour sa part que l'intéressé "reconnait et revendique" les faits. Elle requiert une peine de 5 mois de prison avec sursis.



Alors que son casier judiciaire ne comportait aucune mention à ce jour, la cour déclare Clément Dubar coupable et le condamne à 5 mois de prison avec sursis et au versement des sommes liées aux réparations à Tereos.