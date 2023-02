Communiqué Classes TAAF : Des élèves du lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons s'envolent en CASA

Le mardi 31 janvier, le Bureau Transit Transport des Forces armées de la zone sud de l’Océan indien (FAZSOI) a organisé un baptême de l’air au profit d’une classe labellisée « Classe TAAF ». À cette occasion, plus d’une trentaine d’élèves de seconde du Lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons ainsi que leurs professeurs référents et deux agents des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) se sont retrouvés sur le site de Pierrefonds pour une matinée en immersion au 2e RPIMa. Par N.P - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 12:32

Le communiqué :



Après leur accueil à l’escale aérienne militaire pour effectuer les formalités d’embarquement, les élèves curieux et motivés ont réalisé les interviews et reportages prévus dans le cadre de la réalisation d’un projet pédagogique sur la connaissance des territoires, des missions, des moyens et des partenaires des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Ce projet, qui prendra la forme d’un film documentaire, est réalisé sous la supervision du réalisateur et producteur Romain Marchand.



Durant cette matinée, les militaires ont eu l’occasion de présenter aux élèves les différentes missions et les métiers des unités de l’armée intervenant dans les îles Éparses, notamment : l’organisation de la séance Troupe aéroportée, le rôle du chef de détachement sur l’île de Juan de Nova ou encore l’expérience des pilotes de l’Escadron de transport n°50.



Point d’orgue de cette matinée riche en échanges : un vol à bord du CASA, qui a constitué un baptême de l’air pour plusieurs élèves.

Cette matinée a permis aux élèves d’approfondir leurs connaissances sur les missions de souveraineté assurées dans les îles Éparses par les militaires des FAZSOI. Elle a également permis de renforcer le lien Armées-Nation et de consolider le partenariat des Terres australes et antarctiques françaises avec les FAZSOI.



La projection du film documentaire réalisé par les élèves du Lycée Saint-Exupéry est prévue en mai 2023.





La labellisation classe TAAF



Le dispositif « classe TAAF », fruit d’un partenariat entre les TAAF et l’Académie de La Réunion, bénéficie cette année à 6 classes. Il comprend trois volets :



- un volet disciplinaire qui permet à chaque professeur d’intégrer à son enseignement des exemples, des études de cas et des activités relatifs aux TAAF, dans le strict respect des instructions officielles ;



- un volet interdisciplinaire qui permet à l’équipe pédagogique de mettre en œuvre un projet transversal avec la réalisation de productions originales laissées à l’appréciation des élèves dans le cadre des enseignements pratiques disciplinaires ou des Parcours éducatifs (Citoyenneté / Arts et Culture / Avenir) ;



- et un volet « hors les murs » qui permet à la classe d’effectuer des sorties pédagogiques dans les installations réunionnaises des TAAF et de leurs partenaires.