A la Une . Classement national: La Clinique de Ste-Clotilde est 4e

Le Point a publié cette semaine son palmarès annuel des hôpitaux et cliniques de France. Clinifutur se félicite de son bon classement. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 06:15 | Lu 910 fois

Communiqué de CLINIFUTUR



Le palmarès annuel des hôpitaux et cliniques de France établi par LE POINT prouve, cette fois encore, la détermination et la performance des établissements du Groupe de Santé CLINIFUTUR pour garantir un niveau élevé de sécurité et de qualité des soins, notamment en chirurgie, médecine et maternité.



Ce classement 2020, concernant 78 disciplines médicales, 47 disciplines chirurgicales (dont de nouvelles disciplines qui apparaissent dans le classement) et les accouchements, est basé sur une multitude de critères et fait l’objet d’une méthodologie (données nationales du Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information, de l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation, interrogation des établissements de santé…). De ce fait, les techniques innovantes permettant une prise en charge de qualité et une récupération plus rapide sont valorisées. Pour en savoir plus: https://www.lepoint.fr/



Dans ce palmarès national, trois des établissements réunionnais du Groupe de Santé CLINIFUTUR, la Clinique Sainte-Clotilde, la Clinique Les Orchidées et la Clinique Saint-Vincent, se distinguent particulièrement avec des places privilégiées au sein de plusieurs disciplines soit :



 Calculs urinaires : Le Groupe de Santé CLINIFUTUR maintient sa place de leader national dans cette discipline avec deux de ses établissements se situant parmi les 345 meilleures cliniques:

- La Clinique Sainte-Clotilde en 4ème position,

- La Clinique Les Orchidées en 17ème position,



 Chirurgie des carotides : La Clinique Sainte-Clotilde classée 14ème sur 210 cliniques,



 Audition (nouvelle discipline au classement) : La Clinique Saint-Vincent classée 29ème sur 373 cliniques,



 Amygdales et végétations : La Clinique Les Orchidées en 13 ème position sur 371 cliniques,



 Infarctus Du Myocarde : La Clinique Sainte-Clotilde classée 13 ème sur 305 cliniques,



 Cancer gynécologique (nouvelle discipline au classement) : La Clinique Sainte-Clotilde classée 27ème sur 330 cliniques,



 Accouchements normaux : La Clinique Sainte-Clotilde classée 53ème parmi 458 établissements du public et du privé au niveau national.



Nous remercions chaleureusement les praticiens et l’ensemble du personnel, dont les efforts prouvent l’excellence des établissements et l’implication de ses acteurs. Nous saluons également nos confrères des secteurs public et privé figurant dans ce palmarès. C'est une réelle reconnaissance et une belle récompense pour les professionnels dont l’engagement permet de garantir aux patients des soins de grande qualité.



La Direction Générale du Groupe de Santé CLINIFUTUR





