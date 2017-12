A la Une . Classement des députés réunionnais: Jean-Hugues Ratenon premier, Thierry Robert dernier





À La Réunion, c'est Jean-Hugues Ratenon qui se hisse à la première place, en arrivant à la 35ème position du classement national. Derrière le parlementaire de l'Est se trouve Ericka Bareigts, à la 63ème place. Loin derrière arrivent David Lorion (240ème), Nadia Ramassamy (262ème), Huguette Bello (380ème) et Nathalie Bassire (504ème). Thierry Robert arrive bon dernier, au 553ème rang.



Par ailleurs, le magazine indique que "les Marcheurs se révèlent beaucoup moins travailleurs que les députés Républicains, socialistes et de la France insoumise", ces derniers étant les "plus bosseurs" du classement. Six mois après les élections législatives, le magazine Capital fait le point sur la productivité 572 députés. Pour établir un classement, les journalistes se sont appuyés sur le nombre de présences et d’interventions en commission, le nombre d’interventions dans l’hémicycle, le nombre d’amendements proposés, ainsi que sur les données collectées par l’association Regards Citoyens.À La Réunion, c'est Jean-Hugues Ratenon qui se hisse à la première place, en arrivant à la 35ème position du classement national. Derrière le parlementaire de l'Est se trouve Ericka Bareigts, à la 63ème place. Loin derrière arrivent David Lorion (240ème), Nadia Ramassamy (262ème), Huguette Bello (380ème) et Nathalie Bassire (504ème). Thierry Robert arrive bon dernier, au 553ème rang.Par ailleurs, le magazine indique que "les Marcheurs se révèlent beaucoup moins travailleurs que les députés Républicains, socialistes et de la France insoumise", ces derniers étant les "plus bosseurs" du classement. N.P Lu 318 fois





Dans la même rubrique : < > Pagaille à l'aéroport de Pierrefonds Accident à St-Benoît, une voiture sur le toit