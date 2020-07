Rubrique sponsorisée Classe passerelle de Grande Fontaine : inscrivez vos enfants !

La classe passerelle de l’école maternelle de Grande Fontaine accueille une dizaine d’enfants, âgés de 2 à 3 ans. Ce dispositif permet de favoriser la réussite éducative et une séparation progressive avec la famille.



Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription en cliquant ici . Une fois rempli, vous pouvez le renvoyer à l’adresse suivante (inscrip.scolaire@mairie-saintpaul.fr). N’hésitez pas à contacter le Service planification scolaire au 02 62 45 46 74 ou au 06 92 69 74 37. On pourra également répondre à vos questions.

Cette structure propose aussi un accompagnement personnalisé pour les parents et les petit.e.s Saint-Paulois.e.s en accompagnant les familles tout au long du parcours scolaire.



À la rentrée, des ateliers artistiques, ouverts à toutes les familles de Grande Fontaine, se tiendront tous les mercredis matin.