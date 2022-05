A la Une . Classe de défense : La gendarmerie en démonstration au collège Adrien Cerneau

Dans le cadre des classes de défense mises en place par la gendarmerie de La Réunion, la brigade de Sainte-Marie est intervenue pour effectuer un exercice de démonstration au collège Adrien Cerneau. Par Regis Labrousse - Publié le Dimanche 8 Mai 2022 à 09:36





Une fois les démonstrations terminées, les élèves de la classe de défense du collège Adrien Cerneau se sont vus remettre un cadeau par le Capitaine Philbois, commandant adjoint de la compagnie de Saint-Benoit. Dans le cadre de leur investissement à la classe de défense,



"La classe de défense a été créée cette année au collège Adrien Cerneau, et avec mon collègue l'adjudant-chef Jean, nous avons eu l'honneur d'en être les parrains. Le but de cette classe de défense est de regrouper en une seule classe des élèves qui sont intéressés par certains métiers de la défense ou de la sécurité. En tant que 'parrains', notre but est de faire découvrir les différents métiers de la gendarmerie, notre mission au quotidien afin de créer éventuellement des vocations", explique l'adjudant Sandrine, marraine de la classe de défense du collège Adrien Cerneau.



La brigade de gendarmerie de Sainte-Marie était en démonstration mardi dernier au collège Adrien Cerneau dans le cadre de la classe défense de l'établissement. L'exercice consistait à simuler une attaque au couteau sur une élève pour lui voler ses affaires. S'en est suivie une simulation d'enquête mettant en œuvre un technicien en investigation criminelle de proximité pour la prise d'empreintes, une intervention de l'équipe cynophile de la compagnie de Saint-Paul accompagnée du PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) de la compagnie de Saint-Benoit pour procéder à l'interpellation de l'agresseur. Les démonstrations étaient présentées par le Capitaine Isaac, commandant la brigade de Sainte-Marie, ainsi que l'adjudant Sandrine, "marraine" de la classe de défense du collège.













