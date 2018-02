Communiqué "Clash tes stéréotypes": Un concours vidéo sur l’égalité filles-garçons Le comité égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du MEDEF Réunion, en partenariat avec l'académie, lance la 3ème édition du concours "Clash tes stéréotypes". Les collégiens et lycéens sont invités a dénoncer les stéréotypes par le biais d'une vidéo. Voici le communiqué :

Lycéens, lycéennes, collégiens et collégiennes, vous souhaitez dénoncer les stéréotypes filles-garçons tant à l’école qu’à la maison ou dans la rue… Accompagnés par l’un de vos professeur-es, inscrivez-vous et envoyez votre clip vidéo humoristique, dramatique de 3 minutes pour aider les jeunes à tourner le dos aux préjugés !





Parce que trop de disparités existent encore aujourd’hui, le comité égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du MEDEF Réunion, présidée par Claire VASSIAS, en partenariat avec Sylvie LESAGE, Chargée de mission égalité filles/garçons au rectorat, académie de La Réunion, lance la 3ème édition du concours « Clash tes stéréotypes ».



Les classes de collège et lycée sont invitées à envoyer un clip vidéo de 3 minutes maximum, format amateur (smartphone exclusivement) afin de dénoncer les stéréotypes filles-garçons et favoriser une prise de conscience chez les jeunes de l'existence de stéréotypes sexistes.



Chaque production devra être réalisée par un groupe de 2 à 6 élèves, encadrés par un ou une professeur-e. La notation s’effectuera sur 5 critères : le respect des limites techniques fixées par le concours, la cohérence avec le sujet du concours, l’originalité de la réalisation, la technique et le savoir-faire utilisés et la clarté du message porté.



3 prix sont à gagner par catégorie, collège et lycée : la réalisation d’une 2ème version du clip gagnant avec l’accompagnement d’un professionnel, une 1/2 journée de formation à la vidéo et 1 séance de coaching professionnel avec un humoriste.



Les classes qui souhaitent participer ont jusqu’au 18 mars 2018 pour retourner leur dossier d’inscription, téléchargeable sur



