Clash entre Cyril Hanouna et Louis Boyard : Le gouvernement réagit

L'altercation verbale violente entre l'animateur Cyril Hanouna et le député Louis Boyard dans l'émission Touche Pas à Mon Poste a provoqué une levée de bouclier du côté du gouvernement. Par C.L. - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 13:26

Le ton est vite monté entre Cyril Hanouna et Louis Boyard jeudi soir. Le député a subi la colère de l’animateur et producteur de Touche pas à mon poste après ses critiques envers Vincent Bolloré, le propriétaire de la chaîne. L'élu a accusé les cinq personnes les plus riches de France d’appauvrir l’Afrique.



L’animateur n’a pas mâché ses mots en le traitant de "merde", "d’abruti", de "bouffon" et de "tocard". Louis Boyard a fini par quitter le plateau, sous les huées du public.



Cyril Hanouna regrette seulement d’avoir insulté le député mais déclare qu'il "défendra toujours ses amis". Il se décrit comme quelqu’un "d’entier, de loyal et sincère".



La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a quant à elle trouvé que cette altercation est dégradante pour le débat public et les personnes sur le plateau. Elle appelle les élus et les membres du gouvernement à s’élever collectivement contre cette "dérive dans les médias".



Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a pris aussi la défense du député en rappelant qu'il s'agit d'un élu qui a le droit de s’exprimer comme il l’entend.



Depuis l'émission, Louis Boyard a réclamé une commission d’enquête parlementaire sur les ingérences de Vincent Bolloré.