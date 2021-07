A la Une . Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd porte-drapeaux de la France aux Jeux Olympiques

Les noms des porte-drapeaux français aux Jeux Olympiques ont été dévoilés ce mardi 20 juillet. La judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd succèdent ainsi à Teddy Riner. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 14:10

Ce n’est pas un mais deux sportifs qui auront l’honneur de représenter la France au Japon lors de ces prochains Jeux Olympiques. Une parité fraîchement permise par le Comité international.



La judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd ont été désignés porte-drapeaux de l’équipe de France par leurs pairs, succédant ainsi au multi médaillé Teddy Riner.



La judokate a gagné cinq titres de championne du monde et d'Europe et une médaille d'argent olympique. Le gymnaste Samir Aït-Saïd a, lui, remporté une médaille d'or européenne aux anneaux et une médaille de bronze mondiale sur le même agrès.



En avril dernier, douze athlètes étaient en lice. Parmi eux, la surfeuse réunionnaise Johanne Defay dont la discipline fait son apparition aux JO de Tokyo.



À défaut de représenter la France, Johanne Defay espère que les Jeux Olympiques auront un impact positif sur la visibilité du surf français. "Le surf sera médiatisé comme il ne l’a jamais été auparavant et cela ne pourra que faire du bien à la discipline, encore trop méconnue sur le plan sportif", écrit-elle sur son site internet.



La judokate Sandrine Martinet et le joueur de tennis Stéphane Houdet sont, eux, les deux autres porte-drapeaux de la délégation française pour les Jeux paralympiques.