Clarel Coindin: "Jean-Bernard Gonthier, un président absent et non-réactif"

Il ne veut plus faire partie de l'équipe. En cette période d’élections à la chambre d’agriculture, le troisième vice-président Clarel Coindin-Virama explique les raisons de son retrait de la liste de l'UPNA, sur laquelle il devait initialement figurer. Une décision liée à la présence sur la même liste du président en fin de mandat Jean-Bernard Gonthier "et de son entourage".



Pour rappel, l'UPNA est née d'une scission au sein de la CGPER survenue eu cours de mandature. "Au début, c’était Jean-Yves Minatchy qui menait toujours la danse lors des réunions. Ensuite, il y a eu une casse entre les 12 élus du bureau. D’un côté Jean-Yves Minatchy et trois élus, qui ont joué la politique de la chaise vide, de l’autre Jean-Bernard Gonthier et 7 élus", indique Clarel Coindin-Virama. Une division qui selon le maraîch er traduisait en réalité une volonté de certains de satisfaire "leur soif de pouvoir". Et qui finalement "fait le jeu de la FDSEA/JA".



"Qu’est-ce que Jean-Bernard Gonthier cherche à cacher"



Reprochant à Jean-Bernard Gonthier d'avoir "joué son côté solitaire", l'éleveur de cabris adresse au président une longue liste de reproches. "Il y a eu plusieurs audits, nous (élus, syndicats, partenaires agricoles, salariés) avons demandé à maintes reprises les documents mais n’avons obtenu aucune réponse. La chambre d’agriculture est un service public, il devrait y avoir de la transparence", déclare-t-il, avant de questionner : "Qu’est-ce que Jean-Bernard Gonthier cherche à cacher ?"



"Beaucoup de décisions de bureau n’ont pas été appliquées par la direction générale, et Jean-Bernard Gonthier est resté sans réaction", poursuit-il, avant de mettre en avant "l’existence d’un emploi fictif à la direction générale", mais aussi des augmentations de certains salaires "sans qu'on sache pourquoi".



Démission



"Toujours zéro réaction" sur des "faits graves", fustige-t-il encore, citant notamment "des vols d’outils par un élu", "des insultes d’un salarié à sa hiérarchie" ou encore "l’utilisation des données par un salarié pour salir des élus".



Pour résumer, Clarel Coindin-Virama reproche au président de la chambre verte d'avoir été "absent" et "non-réactif". Actuellement toujours vice-président de l'UPNA, le maraîcher annonce sa démission prochaine. "Je continuerai d'aider les agriculteurs, mais à titre personnel", assure-t-il. M.A





