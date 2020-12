Culture Clara Roland, la nouvelle voix du séga

Une nouvelle voix se fait entendre en ce moment sur les ondes des radios. C’est celle de Clara Lauret, plus connue sous son nom d’artiste Clara Roland. Sur un séga piké, elle projette le kozmen domoun avec aisance, force, puissance et maîtrise. À son timbre de voix, on devine d’ores et déjà qu’elle a encore beaucoup de cordes à son arc vocal. Focus sur ce petit bout de jeune femme qui est fière de met‘ La Réunion en lèr avec son séga. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 10:27 | Lu 245 fois

Clara, Tamponnaise de 20 ans, a grandi dans une famille modeste où la musique et le chant étaient au rendez-vous à chaque repas de famille. Depuis toute petite, le chant occupe une place importante dans sa vie : “ Mes premières scènes ont été à l’école où j’ai été souvent sollicitée pour chanter devant les autres élèves ainsi que les professeurs et les parents."



C’est grâce à sa participation à Run Star en 2016 où Clara atteint le 2e prime qu'elle est repérée par André Gigan, auteur-compositeur réunionnais. “ Ce fut une bonne expérience ,à l’époque de mes 16 ans. Je garde un très bon souvenir de ma participation à cet événement télévisé



Lire la suite ”.Lire la suite ici. Mes premières scènes ont été à l’école où j’ai été souvent sollicitée pour chanter devant les autres élèves ainsi que les professeurs et les parents."Ce fut une bonne expérience ,à l’époque de mes 16 ans. Je garde un très bon souvenir de ma participation à cet événement télévisé





Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com Passionnée par l'image en tant qu'amatrice, j'ai commencé à passer à l'action il y a quelques... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité