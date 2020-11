7mag.re Clara Maillot, Miss Saint-Denis 2020

La très pétillante Miss Saint Denis 2020 est venue rendre visite au Studio974... Clara Maillot, une magnifique kafrine malbaraise qui porte fièrement la couronne de sa ville.



Photos : YKS Yakusa- @Studio974 Par Chloé Grondin - Publié le Lundi 16 Novembre 2020 à 16:12 | Lu 65 fois





Depuis qu'elle a réussi à décrocher l'écharpe et la couronne de Miss Saint-Denis, Clara est une habituée des séances photos. Comment se décrirait-elle ? Elle répond en riant : " La première chose qu’on peut remarquer chez moi est que je suis assez petite mais ce n’est pas pour autant que je me laisse faire. Je pense avoir une force de caractère qui peut faire oublier ma taille et faire que l'on s'attarde plutôt sur la personne que je suis à l’intérieur. Je suis assez souriante et j’essaye toujours de voir le côté positif dans toutes les situations".



Clara a osé se présenter au concours de Miss Saint Denis, un défi personnel, bien consciente que sa petite taille pouvait l'handicaper. Elle a eu bien raison de persévérer.



La Miss veut s'adresser à toutes les jeunes femmes qui n'osent pas A l'université du Moufia Clara Mailot est étudiante en 2ème année d'LLCER Anglais. Quand elle n'est pas sur la campus, Miss Saint Denis 2020 adore sillonner La Réunion aussi bien en randonnant, en voiture ou dans les airs ! Son pilier? Sa famille, une valeur sûre pour elle.Depuis qu'elle a réussi à décrocher l'écharpe et la couronne de Miss Saint-Denis, Clara est une habituée des séances photos. Comment se décrirait-elle ? Elle répond en riant : " La première chose qu’on peut remarquer chez moi est que je suis assez petite mais ce n’est pas pour autant que je me laisse faire. Je pense avoir une force de caractère qui peut faire oublier ma taille et faire que l'on s'attarde plutôt sur la personne que je suis à l’intérieur. Je suis assez souriante et j’essaye toujours de voir le côté positif dans toutes les situations".Clara a osé se présenter au concours de Miss Saint Denis, un défi personnel, bien consciente que sa petite taille pouvait l'handicaper. Elle a eu bien raison de persévérer.La Miss veut s'adresser à toutes les jeunes femmes qui n'osent pas LIRE LA SUITE



Publicité Publicité