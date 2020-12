Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Clap de fin sur le Meeting de La Réunion d’épreuves combinées





La Colombienne Evelis AGUILAR s’impose sur ce meeting avec 6055 points, suivie de Mari KLAUP avec 6014 points et de l’Autrichienne Sarah LAGGER qui affiche 6010 points.



De son coté, Kevin MAYER totalise 8552 points, lui permettant d’atteindre son objectif et se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Deux Estoniens terminent à la deuxième et troisième place de ce décathlon à savoir Taavi TSERNJAVSKI avec 8030 points et Risto LILLEMETS, 7993 points.



Présents à la deuxième journée du meeting, la Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO, la Députée, Karine LEBON, le président du Territoire de la Côte Ouest et premier Adjoint, Emmanuel SÉRAPHIN et les élus du Conseil Municipal, Salim NANA-IBRAHIM, Jean-Noël JEAN-BAPTISTE et Jean-Philippe MARIE-LOUISE ont pu profiter du des finales du 800 mètres féminin et du 1 500 mètres masculin.



Les officiels ont également remis les récompenses aux athlètes ayant participé à ces deux jours de compétition et qui, sans nul doute, ont donné le meilleur d’eux même.



Retrouvez ici plus de photos.

