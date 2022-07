Clap de fin sur la 17ème édition de la Fête du Choca qui a eu lieu du 22 au 24 juillet à l’Entre-Deux



Trois jours durant lesquels les exposants ont confectionné leurs ouvrages d’art, à l’instar des traditionnelles babouches tissées, plus connues sous le nom de « savates choca », ou encore des chapeaux en fibres de choca ou paille chouchou.



Trois jours, mais aussi trois soirées où tous nos artistes Entredeuxiens ont pu se produire sur une scène d’envergure régionale. Trois jours où nous avons accueilli nos talents Réunionnais et ainsi qu’une grande artiste internationale généreuse sur la scène comme dans la vie, Madame Jeane Manson, devant un public nombreux et enthousiaste sur notre Place de la Liberté.



" Il me tient à cœur de valoriser et porter haut les couleurs de notre art de vivre et de nos traditions. C’est avec pleine satisfaction que je me réjouis, avec les élus et les agents investis dans cette organisation, d’offrir aux Réunionnais et visiteurs de passage notre 17ème fête du Choca ", a souligné Bachil Valy, Maire de l’Entre-Deux.



De la culture à l’art culinaire, il n’y a qu’un pas allègrement franchi comme chaque année avec : choca à la morue, aux gambas, aux saucisses ou autres chips de choca qui ont fait leur apparition dans les stands de nos forains et artisans.



Avec Le Dimitile en toile de fond et les belles demeures créoles qui ont charmé plus d’un, les enfants, parents et nos gramounes, ainsi que les touristes des quatre coins du monde ont pris place dans les installations ludiques de la charmante Petite Ville Créole de Demain – une petite ville devenue grande par ses talents et ses richesses naturelles, patrimoniales et architecturales.