Clap de fin pour les rencontres intergénérationnelles en périscolaire

Le jeudi 29 juin, les activités intergénérationnelles en périscolaire entre les seniors du club Bois de Lait et les enfants de la garderie APEELS à l’Etang ont pris fin. Ces rencontres, qui ont débuté le 14 juin, ont proposé un programme varié comprenant la fabrication de sacs faits main, le tressage, le Digit Sport et des initiations à la danse, au chant et à la musique de la Réunion. Quarante seniors du quartier ont participé à ces échanges, partageant leurs connaissances, expériences et histoires avec les plus jeunes, notamment sur l’étang de Saint-Paul. Il était essentiel que les seniors puissent partager leur vie dans le quartier. De plus, de nombreux seniors avaient des enfants et des petits-enfants scolarisés dans cet établissement : “lékol des garson” konm té yapel dann’ tan lontan, pars lavé osi “lékol des fiye”, où se trouve actuellement la Direction de la Proximité et de la Politique de la Ville. Ils n’ont pas manqué de raconter leurs anecdotes et souvenirs. Ils n’ont pas manqués de raconter leurs anecdotes, leurs souvenirs. Tandis que d’autres, se déhanchaient sur les romances en créole avec les intervenants en musique et en chanson.