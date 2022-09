Clap de fin pour le "challenge Mobi’ouest"

Depuis le bas de la Rivière des Galets jusqu’à l’église de Dos-d’Âne, les traileurs se sont aventurés sur un parcours de 7,5 Km avec 825 m de dénivelé et les cyclistes sur un parcours de 13 km avec 815 m de dénivelé. Ce défi d’une durée d’un mois a été relevé par plus d’une centaine de personnes qui ont eu l’occasion de plonger au cœur d’une belle excursion sportive dans l’Ouest. 35 participants sélectionnés via l’application strava ont été récompensés par Emilie MAROTAUX, marraine de l’opération, ultra-traileuse et vainqueur de la diagonale des Fous 2021 ou encore du Swiss Canyon Trail 2022. Une belle opportunité pour annoncer l’arrivée des 300 nouveaux vélos urbains disponibles à la mi-septembre 2022. Pour Mobi’Ouest, c’est une nouvelle offre de mobilité complémentaire et moderne au réseau de Kar’Ouest qui se déploie sur tout le territoire.



Cet engouement pour le vélo marque une étape importante pour le TCO qui ambitionne d’être exemplaire en matière de multimodalité. Car c’est en développant de nouvelles solutions à la hauteur des attentes de la population des hauts comme celle du littoral et en les incitant à adopter une démarche écocitoyenne que bon nombre d’usagers privilégieront les déplacements doux et alternatifs à la voiture sur le territoire Ouest.