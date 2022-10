A la Une . Clap de fin pour le Grand Raid 2022 après l'arrivée des deux derniers "fous"

Le Grand Raid 2022 est officiellement terminé après l'arrivée des deux derniers coureurs. Laurent Marin et Jean-Philippe Frontigny ont en effet franchi la ligne d'arrivée au stade de la Redoute peu avant 15h30 après plus de 65 heures de course. Laurent Marin a attendu son compagnon de course à la ligne d'arrivée que les deux hommes ont franchi conjointement. Par NP - Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 à 16:42

Pour rappel, cette 30e édition de la Diagonale des Fous a vu le Basque Beñat Marmissolle l'emporter devant le Suisse Jean-Philippe Tschumi. Première féminine, l'Américaine Courtney Dauwalter a réalisé une des performances de cette édition en terminant à la 4e place.



Du côté de la Mascareignes, c'est le Corse Noël Giordano qui l'a emporté chez les hommes et la Dionysienne Amélie Huchet s'est imposée chez les femmes.



Enfin, Mathieu Clément a été couronné sur le Trail de Bourbon et la Réunionnaise Pamela Léger a terminé première féminine.