<<< RETOUR TCO

Clap de fin pour la 4ème édition du Festival de l’Image sous-marine





L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest, Sciences Réunion – les organisateurs du Festival – et le Cluster maritime de La Réunion, partenaire incontournable du Festival ont, cette année encore, réussi à allier la promotion des activités nautiques et des métiers de la mer, la pédagogie et la sensibilisation aux enjeux du monde bleu et la sublimation des beautés de l’océan.



L’engouement des Réunionnais pour la mer et ses activités fait plaisir à voir : les Réunionnais sont venus nombreux découvrir l’océan. Le pari est donc réussi ! La 5e édition du Festival est donc logiquement programmée pour 2019 !!



Bravo à :



Côté photos :



Yves Guénot : baleine de Bronze ;

Simon Deblock : baleine d’argent ;

Miguel Ramirez : baleine d’Or et Président du Jury de la prochaine édition 😉



Côté films :



Eva Sanchez : baleine de Bronze ;

François Baelen : baleine d’Argent ;

Danielle Jay : baleine d’Or.



Le Festival de l’Image sous-marine a répondu ainsi aux trois objectifs fixés :



Inciter les Réunionnais et les touristes de passage sur l’île à (re)découvrir les nombreuses activités nautiques – la plongée, la voile, le kayak, le paddle, le surfski, le cata, les balades en bateau,… pour vivre intensément La Réunion. Ces activités ont affiché complet durant tout le Festival ;



Mettre en valeur les beautés de l’océan à travers de documentaires et films, projetés pour la première fois à La Réunion, et sensibiliser le public à sa préservation. La programmation a tenu ses promesses avec les films de René Heuzey sur les cachalots et sur Rodrigues, le film de la BBC « Planète bleue », le film de Jérome Espla « Génération Grand Bleu » …



Montrer les nombreux atouts de l’océan Indien et de La Réunion à travers les photographes et les vidéastes amateurs, qui ont du talent à La Réunion, et qui ont, pour certain, déjà été primés nationalement. La qualité était cette année encore plus au rendez-vous. Les 100 photos et 16 films ont été départagés difficilement par les membres du Jury.



Bravo à Yves Guénot, François Baelne, Danielle Jay, Eva Sanchez, Ramirez Rodriguez, Simon Delbock pour leurs magnifiques œuvres. Gardez un œil sur ces noms-là, ils seront sûrement primés encore au niveau national et international. La Réunion est bien représentée !



Cette 4e édition en quelques chiffres :

2 journées d’activités nautiques et d’animations



Le dimanche 10 juin sur la plage des Brisants : un millier de personnes venu découvrir les activités nautiques, les stands sur la préservation de l’éco-système marin, et participer aux différentes visites guidées, qui ont très vite affiché « complet ».



Le samedi 16 juin sur la Darse Titan au Port : la Frégate Floréal, le Maloya, le boluda et les activités nautiques ont connu un vif succès, la passion de la mer ou l’envie de découvrir les activités sont plus fortes que le foot ! (match de la coupe du monde de football le samedi après-midi !). Les organisateurs estiment la présence de 2 000 personnes sur la journée sur la darse Titan.



Des offres promotionnelles, jusqu’à -50%, pendant toute la durée du Festival sur des activités, de l’hébergement et des restaurants : 200 personnes ont ainsi pu profiter des baptêmes de plongée, de parapente, de kayak, de paddle, de stage de voile à moitié prix.



3 soirées gratuites de projection :



le vendredi 8 juin au Musée Stella Matutina pour la journée Mondiale des Océans – Amphithéâtre complet, soit 450 personnes

le samedi 9 juin sur la plage de Cap Homard – environ 5 000 personnes estimées

le vendredi 15 au Musée Stella Matutina pour, notamment, la remise des prix des trois concours organisés (dessins – photos – vidéos), Amphithéâtre complet, soit 450 personnes



Retrouvez + d’infos et toutes les photos du festival sur le site de l’ Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest . Le Festival de l’Image sous-marine s’est terminé samedi. Cette 4e édition fût intense, une vraie belle opération pour la promotion de La Réunion, de l’océan Indien et des activités nautiques.L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest, Sciences Réunion – les organisateurs du Festival – et le Cluster maritime de La Réunion, partenaire incontournable du Festival ont, cette année encore, réussi à allier la promotion des activités nautiques et des métiers de la mer, la pédagogie et la sensibilisation aux enjeux du monde bleu et la sublimation des beautés de l’océan.L’engouement des Réunionnais pour la mer et ses activités fait plaisir à voir : les Réunionnais sont venus nombreux découvrir l’océan. Le pari est donc réussi ! La 5e édition du Festival est donc logiquement programmée pour 2019 !!Yves Guénot : baleine de Bronze ;Simon Deblock : baleine d’argent ;Miguel Ramirez : baleine d’Or et Président du Jury de la prochaine édition 😉Eva Sanchez : baleine de Bronze ;François Baelen : baleine d’Argent ;Danielle Jay : baleine d’Or.Inciter les Réunionnais et les touristes de passage sur l’île à (re)découvrir les nombreuses activités nautiques – la plongée, la voile, le kayak, le paddle, le surfski, le cata, les balades en bateau,… pour vivre intensément La Réunion. Ces activités ont affiché complet durant tout le Festival ;Mettre en valeur les beautés de l’océan à travers de documentaires et films, projetés pour la première fois à La Réunion, et sensibiliser le public à sa préservation. La programmation a tenu ses promesses avec les films de René Heuzey sur les cachalots et sur Rodrigues, le film de la BBC « Planète bleue », le film de Jérome Espla « Génération Grand Bleu » …Montrer les nombreux atouts de l’océan Indien et de La Réunion à travers les photographes et les vidéastes amateurs, qui ont du talent à La Réunion, et qui ont, pour certain, déjà été primés nationalement. La qualité était cette année encore plus au rendez-vous. Les 100 photos et 16 films ont été départagés difficilement par les membres du Jury.Bravo à Yves Guénot, François Baelne, Danielle Jay, Eva Sanchez, Ramirez Rodriguez, Simon Delbock pour leurs magnifiques œuvres. Gardez un œil sur ces noms-là, ils seront sûrement primés encore au niveau national et international. La Réunion est bien représentée !Le dimanche 10 juin sur la plage des Brisants : un millier de personnes venu découvrir les activités nautiques, les stands sur la préservation de l’éco-système marin, et participer aux différentes visites guidées, qui ont très vite affiché « complet ».Le samedi 16 juin sur la Darse Titan au Port : la Frégate Floréal, le Maloya, le boluda et les activités nautiques ont connu un vif succès, la passion de la mer ou l’envie de découvrir les activités sont plus fortes que le foot ! (match de la coupe du monde de football le samedi après-midi !). Les organisateurs estiment la présence de 2 000 personnes sur la journée sur la darse Titan.Des offres promotionnelles, jusqu’à -50%, pendant toute la durée du Festival sur des activités, de l’hébergement et des restaurants : 200 personnes ont ainsi pu profiter des baptêmes de plongée, de parapente, de kayak, de paddle, de stage de voile à moitié prix.le vendredi 8 juin au Musée Stella Matutina pour la journée Mondiale des Océans – Amphithéâtre complet, soit 450 personnesle samedi 9 juin sur la plage de Cap Homard – environ 5 000 personnes estiméesle vendredi 15 au Musée Stella Matutina pour, notamment, la remise des prix des trois concours organisés (dessins – photos – vidéos), Amphithéâtre complet, soit 450 personnes TCO Lu 92 fois





Dans la même rubrique : < > Écocité : Visite de André Yché de la CDC Habitat au TCO ce vendredi 15 juin Réduisons nos déchets organiques, le nouvel appel à projets du TCO ! Pour plus d’informations consultez le site internet du Territoire de la Côte Ouest ou sa page Facebook.