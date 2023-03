Clap de fin de l’Open des Brisants

L’Open des Brisants a accueilli du 15 au 19 mars près de 600 joueurs, plus de 80 joueurs étrangers de 21 nationalités différentes. La dernière journée de cette douzième édition a tenu toutes ses promesses. La plage des Brisants de Saint-Gilles-les-Bains a vibré sur les applaudissement des spectateurs.



Plusieurs milliers de personnes ont pu assister aux finales doubles, dans une ambiance de folie autour du Central sur les encouragements du Maire de Saint-Paul ; Emmanuel SÉRAPHIN, et des élus de la ville, Suzelle BOUCHER, Hélène ROUGEAU, Patrick LEGROS, Roxanne PAUSÉ-DAMOUR, Virginie SALLÉ , Sebastien GUYON, Michel CLEMENTE. Chez les femmes dans un duel 100% transalpin, le duo Giulia GASPARRI et Ninny VALENTINI décrochent le titre, elles ont battu Nicole NOBILE et Sofia CIMATTI 6 – 0, 3 – 6, 10 – 6.



Le tournoi principal, avec à la clé pour les vainqueurs 50 000 $, compte parmi les 4 tournois du grand chelem mondial. Il s’est conclu avec la victoire chez les hommes de Michele CAPPELLITTI et Antomi RAMOS. Ils ont dominé le français chouchou du public Nicolas GIANOTTI et l’italien MATTIA SPOTO 6 – 2, 6 – 3. La Ville de Saint-Paul félicite les championnes et les champions qui se sont affronté(e)s sur le sable, les joueurs ainsi que les bénévoles pour cette belle organisation. Rendez-vous en mars 2024 pour la 13ème édition de cet Open sur le territoire de Saint-Paul, terre de champions.