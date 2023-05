A la Une . Clandestins à Mayotte, ils se procurent des pièces d'identité pour rejoindre la métropole

La technique du “look alike” ne passe plus à Mayotte. Cette méthode visant à utiliser des pièces d’identité d'autrui pour voyager vers la métropole est scrutée par les forces de l’ordre. Par NP - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 10:15

Chaque jour, les policiers chargés du contrôle transfrontière à l'aéroport de Dzaoudzi interpellent des personnes, hommes ou femmes, tentant de rejoindre la métropole selon la technique bien connue des " look alike", fait savoir la police locale.



De nombreuses personnes en situation irrégulière sur le sol mahorais utilisent des documents d’identité ne leur appartenant pas pour tenter de prendre un vol en direction de la France métropolitaine. Se faisant passer pour le vrai titulaire de la pièce d’identité et comptant sur une vague ressemblance avec la photo, trois individus ont ainsi été interceptés sur la seule journée du lundi 8 mai dernier.



Une jeune femme présentait une Carte Nationale d'Identité française pour se rendre à Paris. Il apparaissait que cette CNI ne lui appartenait pas du fait des dissemblances physiques entre elle et la photographie apposée sur le document.



Si dans un premier temps, la jeune fille a maintenu être la titulaire du document, elle a finalement reconnu être venue des Comores à Mayotte pour pouvoir récupérer la CNI et prendre l’avion.



Au cours de l’embarquement pour le même vol Dzaoudzi – Paris CDG, un homme se présentait à l’aéroport avec une jeune femme de nationalité comorienne pour tenter de la faire voyager en sa compagnie avec une CNI qui n’était pas la sienne. Ils ont tous deux été entendus et ont reconnu les faits.



Le même jour, une femme se présentait aux aubettes et présentait un passeport français ne lui appartenant pas pour tenter de se rendre à Paris. Là encore, elle a été trahie par la photo peu ressemblante et immédiatement interpellée par les policiers.



Toutes ces personnes font l'objet de procédures de reconduite dans le cadre de la lutte contre l'Immigration Clandestine. Quant aux ressortissants français qui les aident, ils font l'objet de procédures judiciaires et sont convoqués au tribunal judiciaire pour l'aide apportée.