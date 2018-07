Claire Tabakian nommée directrice régionale Océan Indien d'Air France KLM

A compter du 1er juillet, Claire Tabakian est nommée Directrice Régionale Océan Indien d'Air France KLM et succède à Christian Oberlé.



Claire Tabakian, 43 ans, est diplômée de l’Ecole de Management ESCP-Europe.

En 1998, elle rejoint Air France et occupe différents postes au Revenue Management Pricing et dans les fonctions commerciales à Paris.



De 2008 à 2012, elle s’installe à Dakar au Sénégal où elle est nommée Directrice Commerciale pour l’Afrique de l’Ouest. Elle devient ensuite Directrice Locale Air France KLM Israël à Tel Aviv de 2012 à 2015.



De retour à Paris à l’été 2015, elle est en charge des politiques commerciales monde vis-à-vis des agences de voyages pour le groupe Air France KLM.