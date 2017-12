Civis : Le premier village solaire lancé à Cilaos

Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial (PCET), la CIVIS a, ce mercredi, inauguré le premier village solaire sur son territoire. Un dispositif qui permet de financer à hauteur de 80% l’achat ou la location de chauffe-eau solaire par l’Enveloppe Spéciale de la Transition Energétique (ESTE).



30 familles de l’Ilet à Cordes, village situé en bout de réseau et régulièrement touchés par des délestages, ont été répertoriées.



"Un CESI bien dimensionné en fonction de la famille, permettra de couvrir au moins 75% des besoins en eau chaude du foyer", rappelle la CIVIS. Un système d’appoint électrique temporisé a également été prévu par l’intercommunalité en cas d’intempéries ou de mauvaises conditions météo.



A terme, chaque commune du territoire, "en ciblant les quartiers en précarité énergétique et sociale", sera dotée d’ au moins un village solaire. Les prochains sont attendus à Bois d’Olives et le Gol Saint-Louis. La faisabilité d’un quatrième village est cours d’étude dans les hauts de Petite-Ile.