"Citykèr by Night", un service de transport nocturne de loisirs à destination des personnes à mobilité réduite

Voilà une initiative qui devrait être appréciée par les personnes à mobilité réduite (PMR) vivant sur le territoire de la Cinor. À travers son service Citykèr, le réseau Citalis lance une nouvelle prestation, Citykèr by Night, spécialement dédiée au transport nocturne de loisirs des PMR. Une présentation du dispositif a été faite samedi soir au siège de la Sodiparc à Saint-Denis en présence de son PDG Gérard Françoise et de la maire Ericka Bareigts. Par NP - Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 à 08:38

Citykèr, service de transport à la demande, est spécialement dédié aux personnes à mobilité réduite qui ne sont pas en mesure d'accéder aux bus des lignes régulières du réseau et qui résident à Saint-Denis, Sainte-Marie ou Sainte-Suzanne. Depuis son lancement en 2014, plus de 300 personnes ont adhéré au dispositif.

"Dans Citykèr, on retrouve le mot cœur, ce n'est pas pour rien", explique Gérard Françoise, président de la Sodiparc. "Pour les usagers du service Citykèr, les chauffeurs sont pour certains les seuls interlocuteurs qu'ils voient dans leur quotidien et sont nombreux à les considérer comme des confidents, voire même des membres de leur famille. Le chauffeur est plus vu comme un aidant qu'un chauffeur", explique-t-il.



Une proximité que les équipes de la Sodiparc souhaitent amplifier.



Ainsi, à compter du mois prochain et chaque premier samedi du mois, les personnes adhérentes à Citykèr pourront faire appel au service entre 19h et 23h pour s'aérer l'esprit et se rendre par exemple au cinéma, au restaurant ou encore chez un proche.



Pour bénéficier de ce service, les usagers doivent être titulaires d'une carte d'invalidité de 80%, être âgées de plus 60 ans et bénéficier de l'Allocation personnalisée autonomie (APA) ou encore présenter une perte d'autonomie correspondant aux niveaux GIR (groupe iso-ressource) 3 et 4 de la grille nationale.



L'adhésion annuelle est de 20 euros et le ticket unitaire coûte le même prix qu'un ticket du réseau Citalis, soit 1,30 euro.