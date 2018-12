Communiqué Citoyens de la Réunion En Action: "Rome ne s'est pas faite en un jour, et La Réunion ne construira pas son avenir en deux semaines"

"Nous avons écouté avec le plus grand intérêt les discours des présidents de département et de région et de la ministre des outre mer hier, comme l'ensemble des Réunionnais.

Nous sommes très satisfaits de constater que deux des piliers fondamentaux de CREA ont été largement développés :

–La citoyenneté, par le biais de la création de deux instances composées de citoyens volontaires tirés au sort pour des référendum d'initiative populaire et pour un observatoire des prix,



–L'éthique par le biais du non cumul de mandats et de rémunérations des élus comme nous l'appliquons déjà tous au sein de CREA, de la transparence qui sera faite sur les prix comme sur les décisions politiques à venir (par exemple via la charte de transparence que nous avions proposée à signer à tous les candidats aux régionales de 2015 ou la publication d'information sur des sites internet accessibles à tous), mais aussi par le biais de la recherche d'une équité entre tous les citoyens qu'ils soient métropolitains ou Domiens, qu'ils soient aisés ou en difficulté.



Sur le fond de l'ensemble des mesures annoncées ces trois derniers jours, nous sommes contents de voir notre proposition de "zone franche totale" aboutir aussi rapidement.



Nous entendons bien sûr les remarques faites par certains disant que "ce n'est pas encore assez".



Mais Rome ne s'est pas faite en un jour, et La Réunion ne construira pas son avenir en deux semaines.

Il est à noter en revanche la volonté de résultats concrets et visibles sous trois mois, ce qui nous semble un délai de compromis raisonnable et acceptable.

Mais pour y arriver, il faut que la mobilisation citoyenne ne retombe pas et que l'élan que nous avons vu naître ces derniers jours se tourne maintenant vers le débat, la réflexion et l'action concrète et positive.



Car aucun ministre ni aucun président ne détient la clé de toutes les solutions, cette clé nous, citoyens de la Réunion, en possédons chacun un petit morceau qu'il nous faut mettre en commun, pour améliorer La Réunion d'aujourd'hui et oser La Réunion de demain. Vanessa MIRANVILLE,

Vanessa MIRANVILLE,

Présidente de mouvement Citoyens de la Réunion En Action





