A la Une . CitéGeek : Les finales de l'Esport Réunion ce week-end

Le rendez--vous des amoureux de la K-Pop et des jeux vidéos se fera ce week-end à la Cité des Arts pour la CitéGeek. Les finales de l'Esport Réunion se dérouleront en public. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 3 Décembre 2022 à 06:12

Quelques mois après le succès du salon Geekali à la Nordev, l'association éponyme organise ce week-end un tout nouvel événement, la CitéGeek.



Ce sera le rendez-vous des amoureux de la Pop Culture avec de nombreuses animations autour de la K-Pop notamment et des concerts. Les passionnés de jeux vidéos seront aussi à l'honneur avec des jeux en "freeplay" mais surtout les finales de l'Esport Réunion.



Les touts premiers championnats professionnalisants s'achèvent ce week-end pour des finales qui seront jouées en public ! Les matchs de FIFA et Valorant auront lieu samedi, et ceux de League of Legends et Rocket League sont programmés dimanche.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur