Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Cité du Volcan - Inauguration de l’Exposition Maurice et Katia KRAFFT - 30 ans déjà ! La Conseillère Régionale Virginie GOBALOU-ERAMBRAMPOULLE était cette après-midi du mercredi 31 août, à la Cité du Volcan, pour l’inauguration de l’Exposition Maurice et Katia KRAFFT - 30 ans déjà !

Il y a près de 30 ans, le 3 juin 1991, le couple de volcanologues français Maurice et Katia Krafft était emporté par une nuée ardente de l’éruption du Mont Unzen au Japon. Cette exposition originale qui retracera la vie des concepteurs scientifiques de la première Maison du Volcan, permettra aux visiteurs de voyager aux quatre coins de la planète sur différents volcans en éruptions. Elle intègrera de nombreuses techniques immersives, afin d’amener le visiteur au cœur même de leur vie exclusivement dédiée aux volcans. Ils vivront ainsi une expérience unique et à part entière, tout comme la visite de l’exposition permanente.



Pour la conception de cette exposition, le commissariat d’exposition s’est orienté vers André Demaison (scénographe/muséographe), qui fut l’un des plus proches amis de Maurice et Katia Krafft, qu’il a accompagnés sur la plupart des volcans du Monde.

Il s’agit d’un nouveau format d’exposition temporaire, d’une durée de 20 mois, afin de permettre la création de nombreuses déclinaisons (conférences, spectacles, édition, médiations, produits dérivés...) durant toute cette période.



Pour la Directrice de la Cité du Volcan, Marie-Line SEVAÏ, « c’est une exposition pleine d’émotions. »



Emmanuelle THUONG-HIME, Directrice Générale de la SPL RMR, précise : « avec plus de 110 000 visiteurs annuels, la Cité du Volcan est l’un des premiers équipements culturels visités dans l’île. »



Patrice HUET, Commissaire et Directeur Scientifique de la Cité du Volcan a tenu à rappeller une citation de Maurice Krafft : « La vie ne vaut d’être vécue qu’aussi longtemps qu’elle vous consume. » « C’est une exposition hors-norme. C’est un travail colossal. »



Le commissaire André DEMAISON a eu un discours touchant, rappelant cet homme et cette femme amoureux des volcans. Un retour sur leurs habitudes, leur bonheur, leur grand amour. Il a tenu à faire partager à l’assistance, qui, était vraiment le couple Krafft avec des anecdotes et des souvenirs. « Parfois, le couple Krafft arrivait sur les lieux de l’éruption avant même les scientifiques locaux. Cela fait 30 ans, que j’essaye de pérenniser la vie des Krafft. Je suis heureux que la mémoire de Maurice et Katia Krafft ne s’éteigne pas. »

Pour Alain GERENTE, Cinéaste et parrain de la Cité du Volcan, « Maurice et Katia Krafft, c’était une époque, des personnages exceptionnels. A l’époque, ils étaient invités partout dans le monde dans des symposiums, puisqu’ils avaient la connaissance du terrain. »



C’est en parcourant, à de multiples reprises dans les années 80, les pentes du Piton de la Fournaise qu’a probablement jailli des cœurs des KRAFFT, l’idée d’un lieu entièrement dédié aux volcans, un lieu de découverte et de savoir pour tout un chacun, d’ici et d’ailleurs. En 1992, voit le jour de la première structure muséale au monde entièrement dédiée au volcanisme, La Maison du Volcan, dans une conception moderne et avant-gardiste par les choix architecturaux et muséographiques, cette structure muséale veut aussi mériter son appellation de « maison » en étant un lieu synonyme de convivialité et de chaleur.



Rénovée par la Région Réunion de 2011 à 2014, la nouvelle Maison du Volcan ouvre ses porte le 5 août 2014 sous l’appellation de Cité du Volcan.



« Aujourd’hui, avec près de 30 années d’existence de La Maison du Volcan/Cité du Volcan, force est de constater que cette structure muséale a pris sa place, une place dans les paysages économique et social, culturel et scientifique de La Réunion. Tout d’abord, cette Cité du Volcan a sans nul doute contribué au développement du village de Bourg Murat en structurant autour d’elle une vie économique (commerces, restaurants, hôtels se sont installés à proximité). La Cité du Volcan a également participé, avec le soutien des enseignants, à l’éducation culturelle et scientifique de plusieurs générations d’élèves depuis son ouverture. Elle a enfin su rassembler des scientifiques et autres chercheurs de manière à permettre une meilleure diffusion et vulgarisation de la connaissance des sciences de la Terre, » termine la Conseillère Régionale.



« Un volcan, c’est une « bête géologique ». On l’observe un certain temps de loin, on guette sa colère, on estime son rythme… Et puis, c’est on se décide, on se lance ! »

Maurice Krafft, 1979



« Je veux finir à Hawaii. Encore que, si je fais consciencieusement mon métier qui consiste à étudier les volcans explosifs, je ne devrais pas atteindre la retraite. Ou alors si je l’atteins, c’est suspect. Ça veut dire que je n’ai pas fait consciencieusement mon métier. »

Maurice Krafft, 1984



Une exposition à découvrir d’urgence à la Cité du Volcan pour vivre où revivre une passion de Maurice et Katia Krafft à la conquête de la connaissance des Volcans de notre monde.





