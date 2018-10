Cité du Volcan: 50 ans après l'affaire des "Babas Michelin", la vie extraterrestre à l'honneur

L'exobiologie* est à l'honneur cette semaine à la Cité du Volcan. Michel Viso, responsable programme exobiologie au CNES et correspondant du programme ExoMars est à La Réunion pour échanger... sur la vie extraterrestre !



Au programme notamment, une conférence à l'Université de Saint-Denis ce lundi à 18h15 intitulée "Où chercher la vie dans l'Univers". Mercredi, direction l'Auditorium de la Médiathèque du Tampon pour assister à la projection du film des 50 ans de l’affaire de la soucoupe volante de la Plaine des Cafres, en présence du réalisateur William Cally et de Luc Chastan, ufologue intervenant dans le film.



Une nouvelle conférence sera donnée samedi à la Cité du Volcan de 14 à 17h, sur le thème "Signification de la recherche de la vie extraterrestre", agrémentée d'une projection de séquences du film des 50 ans de l’affaire de la soucoupe volante de la Plaine des Cafres. Le tout suivi d'un débat avec le public.



L'affaire de la soucoupe volante remonte au 31 juillet 1968. Un agriculteur réunionnais coupe de l’herbe pour ses lapins dans une clairière de La Plaine des Cafres lorsqu'il aperçoit soudain une lumière intense, puis un engin fantastique avec à l’intérieur deux humanoïdes portant des scaphandres : des "Babas Michelin", dira-t-il, en référence au célèbre Bibendum.



Si ces déclarations n'ont d'abord pas été prises au sérieux, les symptômes physiologiques et le taux de radioactivité tout à fait anormal détecté sur les lieux de l’apparition, comme sur les vêtements du témoin, donneront à cette rencontre du 3ème type une mystérieuse crédibilité...



* Science ayant pour objet l'étude de la vie dans l'univers

Les conférences et projections sont gratuites.