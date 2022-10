A la Une . Cité des arts : 75 artistes tatoueurs attendus à la convention tattoo

Pour sa quatrième édition, la convention tattoo s'annonce grandiose, avec près de 75 tatoueurs réunionnais, mais aussi de l'Hexagone ou de Thaïlande. Cet évènement se veut familial, avec de nombreuses activités pour les marmailles, et ouvert à tous afin de découvrir l'univers des artistes invités. Par Maxime Bonnet - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 17:06

Un retour en fanfare, voilà comment on peut qualifier cette quatrième édition de la convention Tattoo, après la dernière de 2019. Rien ne change pour les habitués de l'évènement, c'est toujours la Cité des arts, dans le chef-lieu, qui ouvre ses portes pour les afficionados du tatouage, mais pas que.



Pierrot, l'organisateur de la convention Tattoo, tient à le dire haut et fort, c'est un évènement "familial". Oubliez l'image de salon de tatoueur plein de bikers et de testostérone, ici on veut faire comprendre que cette époque est finie. Désormais, le tatouage se décline dans tous les styles, avec ou sans couleur. De nombreuses animations sont prévues pour les marmailles, avec des ateliers de graff, des jeux d'arcade, d'éveil musical et même des tatouages pour eux (éphémères – que les parents se rassurent)



"L'objectif, c'est de faire découvrir notre monde, et de casser l'image du bad-boy un peu macho. Aujourd'hui, tout le monde peut se faire tatouer, et on voit une évolution depuis quelques années. Par exemple, notre clientèle s'est féminisée, et c'est désormais quelque chose de chic, comme un bijou", explique Pierrot.

Mettre en lumière les artistes locaux



S'il est à la tête de l'équipe qui organise cet évènement, l'homme est surtout, lui aussi, tatoueur de son état. "On a un noyau solide d'artistes locaux qui reviennent d'une année à l'autre. Mais nous avons aussi des artistes qui viennent pour la première fois, comme Calvin Moktar qui est de renommée mondiale. Mais on veut aussi offrir la chance à des artistes locaux de rencontrer un public qui est géographiquement éloigné de leur salon. Voilà pourquoi on a fait le tour de tous les salons qui font un très beau travail", poursuit l'organisateur.



Des têtes d'affiches des précédentes éditions sont également de retour, comme les Thaïlandais Krist et Ball qui viennent directement de Bangkok. Dimitri HK et Sascha, de région parisienne, ont également confirmé leur participation. "C'est une grande chance de les avoir. Certains, comme Calvin Moktar, sont complets dans leur salon un an à l'avance. Alors c'est l'occasion ou jamais d'avoir une pièce d'eux", explique Pierrot.

Pas de concours à la fin, pour permettre aux artistes de tatouer les visiteurs



Généralement, les conventions se terminent souvent par un concours entre les différents artistes. Pour celle-ci, rien de tout cela. "On aura juste un show le dimanche soir, où les tatoueurs peuvent présenter des pièces qu'ils aiment. Mais pas de concours, car cela veut dire que les exposants doivent se concentrer sur de grosses pièces pour gagner le premier prix, et les gens qui ont payé leur place n'ont aucun créneau disponible."



Pour ceux qui ont déjà repéré l'artiste de leur rêve, Pierrot précise qu'il ne faut pas hésiter à le contacter en amont. "Mais l'objectif, c'est quand même d'offrir du temps pour faire des flashs. N'hésitez pas à venir à notre rencontre le matin, pour un rendez-vous l'après-midi par exemple", ajoute Pierrot.



Mass Hysteria comme clou du spectacle



Les amateurs de métal l'auront sans doute déjà repéré, mais le groupe Mass Hysteria jouera en concert le samedi soir. "Venez prendre rapidement vos places, celles qui restent vont vite partir, précise l'organisateur, mais on a aussi des spectacles de magie, et même une troupe de danseurs polynésiens, pour rester dans le thème du tatouage. Juste une précision, le concert est sur une billetterie différente, donc ne vous trompez pas en prenant une place pour la convention ".



Vous pouvez déjà prendre vos places en prévente pour le concert et les trois jours de la convention sur le site de la Cité des arts.



* Le billet pour la journée du samedi ne donne pas accès au concert de Mass Hysteria.

- Vendredi (1/2 journée, de 14h à 19h/20h) : tarif unique de 8€

- Samedi (de 10h à 19h/20h)* : 15€ le jour J / 12€ prévente

- Dimanche (de 10h à 19h/20h) : 15€ le jour J / 12€ prévente

- Pass 2 jours et demi : 24€. Disponible en prévente uniquement.

(Gratuit pour les moins de 14 ans).